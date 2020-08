濃煙籠罩舊金山 市長呼籲民眾如非必要勿外出

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到灣區多場山火的影響,舊金山周三被濃煙籠罩,市府表示,已有一系列的措施去保護市民,並鼓勵民眾如非必要不要外出。

根據政府的數據顯示,舊金山周三下午的空氣污染指數維持在橙色的水平,即是對於高危一族來說屬於不健康,衛生局局長Grant Colfax表示,高危一族包括是有肺病、哮喘患者、長者及兒童等,吸入這些空氣,這些人可能會有嚴重反應。

Colfax說:「如果你有呼吸系統疾病,不論是慢性或急性,請確保你有足夠的藥物供應,請聯絡你們的家庭醫生,如有其他問題或需要補充藥物。」

根據Airnow政府網站的空氣污染指數預測,舊金山周四的水平將會超過150,是屬於紅色,對任何人都是不健康的水平。

應急管理局表示,已經制定了一套措施去協助弱勢社群,避免吸入過量不健康的空氣,包括向無家可歸者及外出工作的市府員工派發N95口罩。

舊金山應急管理局局長梅愛恩(Mary Ellen Carroll)說:「如果空氣污染指數維持在紅色水平,我們可能會暫停一些戶外的工作,例如是社區外展及派發傳單等。」

局方指,如果空氣污染指數超過200,達到紫色非常不健康的水平,局方會在各區開放中心,讓市民可以呼吸乾淨及新鮮的空氣。

市長布里德表示,疫情、高溫加上山火,灣區正面對各種的難關,因此希望民眾如非必要不要外出,亦要做足防疫措施。

布里德說:「最佳辦法是避免接觸戶外空氣,留在室內,關好門窗,這對於減慢疫情的傳播,及降低吸入不健康空氣都很重要。」

在疫情方面,舊金山周三新增101宗確診,累計8,528宗,死亡人數多兩人至72人,灣區的確診人數超過75,000人,死亡人數突破一千人,北灣Sonoma縣一日之間多8人死亡,東灣Alameda縣亦多4人死。

