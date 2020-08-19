濃煙籠罩舊金山 市長呼籲民眾如非必要勿外出

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到灣區多場山火的影響，舊金山周三被濃煙籠罩，市府表示，已有一系列的措施去保護市民，並鼓勵民眾如非必要不要外出。

根據政府的數據顯示，舊金山周三下午的空氣污染指數維持在橙色的水平，即是對於高危一族來說屬於不健康，衛生局局長Grant Colfax表示，高危一族包括是有肺病、哮喘患者、長者及兒童等，吸入這些空氣，這些人可能會有嚴重反應。

Colfax說：「如果你有呼吸系統疾病，不論是慢性或急性，請確保你有足夠的藥物供應，請聯絡你們的家庭醫生，如有其他問題或需要補充藥物。」

根據Airnow政府網站的空氣污染指數預測，舊金山周四的水平將會超過150，是屬於紅色，對任何人都是不健康的水平。

應急管理局表示，已經制定了一套措施去協助弱勢社群，避免吸入過量不健康的空氣，包括向無家可歸者及外出工作的市府員工派發N95口罩。

舊金山應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）說：「如果空氣污染指數維持在紅色水平，我們可能會暫停一些戶外的工作，例如是社區外展及派發傳單等。」

局方指，如果空氣污染指數超過200，達到紫色非常不健康的水平，局方會在各區開放中心，讓市民可以呼吸乾淨及新鮮的空氣。

市長布里德表示，疫情、高溫加上山火，灣區正面對各種的難關，因此希望民眾如非必要不要外出，亦要做足防疫措施。

布里德說：「最佳辦法是避免接觸戶外空氣，留在室內，關好門窗，這對於減慢疫情的傳播，及降低吸入不健康空氣都很重要。」

在疫情方面，舊金山周三新增101宗確診，累計8,528宗，死亡人數多兩人至72人，灣區的確診人數超過75,000人，死亡人數突破一千人，北灣Sonoma縣一日之間多8人死亡，東灣Alameda縣亦多4人死。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。