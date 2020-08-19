Santa Clara縣在聖荷西設新冠病毒檢測中心（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員透露，目前每天有大約275人確診，縣府周二在聖荷西開設一個新的新冠病毒檢測中心，可以大幅增加縣府的檢測能力。

Santa Clara縣新的新冠病毒檢測中心設在Tully Road，目前為開車人士、電單車和腳踏車騎士服務，民眾不需要下車，就可以提供樣本，但是先要上網預約，縣府希望每天能夠進行一千個檢測。

Santa Clara縣全縣目前每天進行大約6千個病毒檢測，當中約四成是由縣府提供，其餘的是由個別的醫療設施提供。

縣府官員表示，病毒檢測是抗疫的重要一環，所以必須不斷增加檢測能力，衛生官員表示，最需要檢測的民眾除了有症狀的人，和有和確診病人有接觸的人，在擔任必要工作的人，也應該至少每隔月檢測一次。

檢測可以提早將病人隔離，減低傳染的機會，縣議會主席Cindy Chavez警告，疫情越是沒有好轉，人們的生活越難恢復正常。

Chavez說：「如果我們不採取行動，可能多一年，孩子不能回學校，可能多一年，影響人們精神健康，可能多一年，經濟嚴重受損。」

縣府表示，新開的檢測中心也可以是未來的疫苗接種中心，而在不久後也提供流感疫苗，衛生官員表示，今年接種流感疫苗尤其重要。

Santa Clara縣病毒檢測專員Marty Fenstersheib說：「秋天開始會見到很多流感和呼吸道病症出現，新冠肺炎的一些症狀如發燒、呼吸困難和咳嗽，和流感等呼吸道病症相似，要將兩者分別開來，一個診斷新冠肺炎的方式，就是從流感免疫來排除流感。」

新檢測中心周二到周六營運，更多詳情及預約，民眾可以參考網站：http://sccfreetest.org。

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