Santa Clara縣在聖荷西設新冠病毒檢測中心（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員透露,目前每天有大約275人確診,縣府周二在聖荷西開設一個新的新冠病毒檢測中心,可以大幅增加縣府的檢測能力。

Santa Clara縣新的新冠病毒檢測中心設在Tully Road,目前為開車人士、電單車和腳踏車騎士服務,民眾不需要下車,就可以提供樣本,但是先要上網預約,縣府希望每天能夠進行一千個檢測。

Santa Clara縣全縣目前每天進行大約6千個病毒檢測,當中約四成是由縣府提供,其餘的是由個別的醫療設施提供。

縣府官員表示,病毒檢測是抗疫的重要一環,所以必須不斷增加檢測能力,衛生官員表示,最需要檢測的民眾除了有症狀的人,和有和確診病人有接觸的人,在擔任必要工作的人,也應該至少每隔月檢測一次。

檢測可以提早將病人隔離,減低傳染的機會,縣議會主席Cindy Chavez警告,疫情越是沒有好轉,人們的生活越難恢復正常。

Chavez說:「如果我們不採取行動,可能多一年,孩子不能回學校,可能多一年,影響人們精神健康,可能多一年,經濟嚴重受損。」

縣府表示,新開的檢測中心也可以是未來的疫苗接種中心,而在不久後也提供流感疫苗,衛生官員表示,今年接種流感疫苗尤其重要。

Santa Clara縣病毒檢測專員Marty Fenstersheib說:「秋天開始會見到很多流感和呼吸道病症出現,新冠肺炎的一些症狀如發燒、呼吸困難和咳嗽,和流感等呼吸道病症相似,要將兩者分別開來,一個診斷新冠肺炎的方式,就是從流感免疫來排除流感。」

新檢測中心周二到周六營運,更多詳情及預約,民眾可以參考網站:http://sccfreetest.org。

