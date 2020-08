San Mateo, Santa Cruz縣逾兩萬人因山火需疏散

【KTSF】

受山火影響,San Mateo縣和Santa Cruz縣有逾22,000人需要緊急疏散,截至周三早上,山火已波及約一萬英畝土地。

這場名為CZU August Lightning綜合山火是由閃電引發,位處San Mateo縣和Santa Cruz縣的邊界。

San Mateo縣需要疏散的範圍包括:

-Communities of Loma Mar and Dearborn Park Area

-Pescadero Creek County Park Area

-Butano Community Area

-Butano State Park Area including Barranca Knolls Community

-Butano Creek Drainage

-South Skyline Boulevard Area near state Highway 9

-Russian Ridge Open Space Reserve Area

-Middleton Tract Area

-Portola Redwoods State Park and the Portola Heights Community Area

截至周三早上7時,火勢仍然零受控,沒有死亡或財物損毀報告,但有3名前線人員受傷,有約6千幢建築物受威脅。

疏散中心位於Pescadero市Butano Cuttoff路360號的Pescadero高中。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。