【KTSF】

中半島San Mateo縣參議會周三一致通過,宣布縣府因山火的關係進入緊急狀態,當局亦開放社區中心,讓民眾呼吸新鮮空氣。

5名縣參事在周三的緊急會議上,一致通過縣府因山火進入緊急狀態,代表著San Mateo縣因應山火所花費的錢,都可以向聯邦政府報銷,在增加人手及購買物資方面更有彈性。

San Mateo縣大約有1,000名居民受山火影響要撤離,受影響社區包括Loma Mar、Deaborn Park等。

另外,縣府在紅木城的Red Morton社區中心設立避暑中心,即日起至周四晚上9時,讓民眾避暑及呼吸新鮮空氣,到場人士必須戴口罩及保持社交距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。