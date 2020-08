【KTSF】

加州州長紐森周三表示,舊金山最快周四可以脫離新型肺炎監察名單。

紐森表示,加州的確診個案與入院比率都錄得下降,過去14天,新型肺炎病人入院率下降17%,入住深切治療病房的比率下跌13%。

目前加州有40個縣列入監察名單,聖地牙哥縣和Placer縣周一起脫離監察名單。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。