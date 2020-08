北灣多場山火燒毀數萬英畝土地 火勢零受控

【KTSF】

北灣多地爆發的山火已燒毀數萬英畝土地,Cal Fire將多場山火合稱為LNU閃電綜合山火,觸發大範圍的疏散,灣區上空也籠罩著從火場吹來的煙塵,影響空氣質素。

截至周三,火勢已波及至少46,225英畝土地,燒毀約50幢建築物,另外有約50幢建築物受損,約1,900幢建築物受威脅。

多場山火中,火場面積最大是Hennessey山火,這場山火於周一在Napa縣Hennessey Ridge路爆發,火場面積約12,500英畝,截至周三早上仍然零受控,疏散範圍已延伸至Solano縣的Vacaville市附近。

在Berryessa Knoxville路附近爆發的Gamble山火,火場面積達13,000英畝,在Putah Creek Bridge和Berryessa Knoxville路附近爆發的Green山火,已焚燒約8千英畝土地,這兩場山火截至周三早上也是零受控。

Napa縣還有至少兩場山火在焚燒,也是零受控,在Monticello Dam附近爆發的Marley山火,火場面積約5千英畝,Morgan山火約2,200英畝。

在Sonoma縣,在Heladsburg以西爆發的Wallbridge山火,火場面積約1,500英畝,在Jenner以北的Myers山火已焚燒約25英畝,兩場山火也是零受控。

目前Napa、Sonoma和Solano縣部分地區正實施疏散令,位於Napa市First街2590號的Crosswalk社區教堂已成立疏散中心,協助受影響的人士。

