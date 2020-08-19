Marin縣正式實施強制口罩令 拒戴口罩者會被票控

【KTSF 吳宇斌報導】

北灣Marin縣正式開始實施強制口罩令，所有人在公眾地方必須戴口罩，Central Marin警方指，將會開始執法，票控沒有戴口罩的人。

Marin縣內的San Anselmo市，副市長Brian Colbert表示，剛開始的時候，將會以口頭警告和勸諭民眾為主。

Colbert說：「我們會這樣說， 『我們見到你沒有戴口罩，麻煩你帶一個口罩』，我們會向民眾解釋，為什麼要戴口罩。」

他指如果民眾不遵守，會再繼續教育，如果還是不遵守，就會票控罰款，罰款金額將會從25元到500元不等，本地五號電視台周二走訪San Anselmo市也見到絕大部分民眾在街上都有戴口罩，也都大致贊同這個做法。

但當被問及以警察的權力來執法是否恰當的時候，民眾就不確定這是否是執法部門的責任，就連San Anselmo副市長也表示，這是一個複雜的議題，全加州口罩執法目前是一個挑戰。

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