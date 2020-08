Marin縣正式實施強制口罩令 拒戴口罩者會被票控

【KTSF 吳宇斌報導】

北灣Marin縣正式開始實施強制口罩令,所有人在公眾地方必須戴口罩,Central Marin警方指,將會開始執法,票控沒有戴口罩的人。

Marin縣內的San Anselmo市,副市長Brian Colbert表示,剛開始的時候,將會以口頭警告和勸諭民眾為主。

Colbert說:「我們會這樣說, 『我們見到你沒有戴口罩,麻煩你帶一個口罩』,我們會向民眾解釋,為什麼要戴口罩。」

他指如果民眾不遵守,會再繼續教育,如果還是不遵守,就會票控罰款,罰款金額將會從25元到500元不等,本地五號電視台周二走訪San Anselmo市也見到絕大部分民眾在街上都有戴口罩,也都大致贊同這個做法。

但當被問及以警察的權力來執法是否恰當的時候,民眾就不確定這是否是執法部門的責任,就連San Anselmo副市長也表示,這是一個複雜的議題,全加州口罩執法目前是一個挑戰。

