受到疫情嚴重衝擊,服裝零售集團Gap將會永久關閉舊金山大部份分店,當中包括位於Market街在聯合廣場附近的旗艦店。

另外兩間分別位於Embarcadero Center,和Stonestown商場的Gap店也將永久關閉 ,即是日後在舊金山只剩餘Chestnut街的Gap店。

至於集團旗下位於Market街的Old Navy旗艦店,以及Banana Republic和Athleta,以及Intermix分店仍會照常營運。

在4月時,由於抗疫封鎖令,大部份商業關門,影響到Gap北美洲的分店無錢交租。

對於租約問題,Gap已經積極重新展開談判,對於拖欠數以百萬元計租金的事,Gap後來遭到商場東主提告,而Gap也對商場東主提出反訴訟。

