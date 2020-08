【KTSF】

一項新的研究表明,塵埃顆粒可能會攜帶和傳播流感等病毒,包括新冠病毒。

加州大學戴維斯分校的研究人員使用天竺鼠做研究,將病毒塗在其皮毛上,然後去傳染另一隻,結果證實有被感染。

研究人員還發現,附著在皮毛上的病毒在乾燥之後,也有可能產生傳染性微粒,透過空氣傳染,這些進行實驗的天竺鼠,呼吸道都沒有攜帶流感病毒,因此表明病毒是可以透過灰塵、纖維和微粒在空氣中傳播,當中也包括新冠病毒。

不過研究人員強調,目前尚不清楚這項研究結果,是否適用於其他呼吸道感染,甚至其他流感病毒。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。