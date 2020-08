拜登正式成為民主黨總統候選人

【KTSF】

民主黨總統提名大會周二正式提名拜登作為總統候選人,前總統克林頓等重量嘉賓在會中發表演講,特朗普總統周二則前往亞利桑那州,除了宣示將維持嚴厲的邊境政策,也抨擊拜登的移民政策。

民主黨提名大會第二天主題圍繞在「領導很重要”,Leadership Matters,黨代表們透過視訊投票,正式提名拜登作為2020民主黨總統候選人,他將連同競選搭檔賀錦麗,在周四宣布接受提名,之後發表演說。

而周二晚會議的重頭戲,是前總統克林頓的話。

克林頓說:「在這樣的時刻,橢圓形辦公室應該是一個指揮中心,不過現在卻成了風暴中心,只有混亂。」

教師出身的拜登夫人Jill Biden,也刻意選在她曾授課的一間教室做視訊演講,她曾在1990年代於德拉瓦州Wilmington的一所高中教英文。

Jill Biden說:「他為你而為,拜登的目的永遠促使他前進,他的力量無人能擋,他的信仰也無法撼動。」

周二的演講嘉賓,似乎刻意帶有傳承的意味,除了重量級的克林頓,以及前國務卿John Kerry等人,還有被視為明日之星的聯邦眾議員Alexandria Ocasio-Cortez和Stacey Abrams。

正當民主黨召開提名大會之際,特朗普這兩天也造訪關鍵州拉票,他周二頂著上百度高溫,來到亞利桑那州,並在Yuma聽取了當地邊境圍牆工程的進度。

特朗普說:「我非常開心來到亞州的Yuma,很榮幸的接受國家邊境巡邏委員會背書,這是很大的事情,他們是我們的好朋友,我們要建圍牆,到下個星期我們將建成300英里很棒的圍牆。」

特朗普強調,他會繼續採取嚴格的邊境措施,他也再次抨擊對手拜登是激進左派,還說拜登的移民計畫,會讓前所未見的非法移民如洪水般湧現。

另一方面,周一晚前第一夫人米雪兒奧巴馬在提名大會演說時,直指特朗普是錯誤的總統人選,無力應對當前困局,無法成為我們渴求的領袖。

事隔幾小時後,特朗普發推文尖銳還擊說,「拜託說給米雪兒知,如果不是她丈夫奧巴馬的惡劣政績,他根本不會在白宮」。

特朗普又說,民主黨參選人拜登簡直是個次選,特朗普也批評米雪兒的言論分化美國。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。