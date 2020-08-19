拜登正式成為民主黨總統候選人

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民主黨總統提名大會周二正式提名拜登作為總統候選人，前總統克林頓等重量嘉賓在會中發表演講，特朗普總統周二則前往亞利桑那州，除了宣示將維持嚴厲的邊境政策，也抨擊拜登的移民政策。

民主黨提名大會第二天主題圍繞在「領導很重要”，Leadership Matters，黨代表們透過視訊投票，正式提名拜登作為2020民主黨總統候選人，他將連同競選搭檔賀錦麗，在周四宣布接受提名，之後發表演說。

而周二晚會議的重頭戲，是前總統克林頓的話。

克林頓說：「在這樣的時刻，橢圓形辦公室應該是一個指揮中心，不過現在卻成了風暴中心，只有混亂。」

教師出身的拜登夫人Jill Biden，也刻意選在她曾授課的一間教室做視訊演講，她曾在1990年代於德拉瓦州Wilmington的一所高中教英文。

Jill Biden說：「他為你而為，拜登的目的永遠促使他前進，他的力量無人能擋，他的信仰也無法撼動。」

周二的演講嘉賓，似乎刻意帶有傳承的意味，除了重量級的克林頓，以及前國務卿John Kerry等人，還有被視為明日之星的聯邦眾議員Alexandria Ocasio-Cortez和Stacey Abrams。

正當民主黨召開提名大會之際，特朗普這兩天也造訪關鍵州拉票，他周二頂著上百度高溫，來到亞利桑那州，並在Yuma聽取了當地邊境圍牆工程的進度。

特朗普說：「我非常開心來到亞州的Yuma，很榮幸的接受國家邊境巡邏委員會背書，這是很大的事情，他們是我們的好朋友，我們要建圍牆，到下個星期我們將建成300英里很棒的圍牆。」

特朗普強調，他會繼續採取嚴格的邊境措施，他也再次抨擊對手拜登是激進左派，還說拜登的移民計畫，會讓前所未見的非法移民如洪水般湧現。

另一方面，周一晚前第一夫人米雪兒奧巴馬在提名大會演說時，直指特朗普是錯誤的總統人選，無力應對當前困局，無法成為我們渴求的領袖。

事隔幾小時後，特朗普發推文尖銳還擊說，「拜託說給米雪兒知，如果不是她丈夫奧巴馬的惡劣政績，他根本不會在白宮」。

特朗普又說，民主黨參選人拜登簡直是個次選，特朗普也批評米雪兒的言論分化美國。

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