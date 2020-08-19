舊金山華埠散房大廈爆疫症 衛生局過10天才為住客檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠Clay街一座散房大廈，感染新冠病毒的確診人數增加至10人，對於衛生局相隔超過10天才為住客做檢測，有社區領袖表明不接受，並譴責市府沒有向華埠提供足夠的抗疫資源。

華埠Clay街700號路段一座散房大廈，8月3日發現有住客確診，8月14日衛生局派人到場為住客做檢測，市參事佩斯金辦公室證實，至今已經增加至10人確診。

衛生局解釋，因為一直聯絡不到大廈業主，以致未能即時為住客提供防疫教育及做檢測。

中華總會館表示，沒有人知道這11日中病毒傳染到多少人，因此衛生局責無旁貸，亦無法接受局方的解釋。

中華總會館總董李殿邦（Ding Lee）說：「當一座大廈發生火警時，我去救火的時候，是否要找業主，假如兩天找不到業主，你是否等兩日，等到燒到兩日後，你才去救火，這個理由他們解說不到，我不希望去問責，但我希望市府能夠根據這個事件，去深究 查一查，到底誰負責這個案件。」

李殿邦表示，散房大廈出現爆發，衛生局從沒有通知社區，他們都是經媒體報道才知道，他希望當局能夠增加疫情資訊的透明度，不要讓居民蒙在鼓裡，錯覺以為在華埠不會染疫。

李殿邦說：「你不通過事例，活生生的事例，讓他們知道，如果我們不遵守居家避疫，提高保衛自己的乾淨及環境衛生，他們不會知道的，這個危機意識一定要有，為什麼呢？你一出事，整座樓大家都不會開心。」

截至今日的最新數字，華埠一共有44宗確診，比6月份時只有3宗勁升10多倍，有僑領認為，數字之所以這麼低，並不是因為沒有人染疫，而是因為沒有資源做檢測，就算有病，自己都不知道。

身兼東華醫院董事會成員的資深僑領伍旋燦表示，早在今年年初，東華醫院特地花錢去改建醫院來治療確診者，後來醫院亦先後在華埠多個散房為住客做檢測，另外花了超過5萬多元，這些花費都需要市府及社區的支持。

伍旋燦說：「我知道舊金山市府衛生局分配1.2億多元給其他社區，做這些防疫工作，為什麼我們華埠一個仙都沒有給，都很不公道，所以我們今日召開這個記者會，是讓他們知道，要關注一下我們的華埠。」

東華醫院院長陳傑民（Kitman Chan）說：「東華醫院有經驗，亦有人手去做檢測，希望市府衛生局擴大在華埠的檢測，正所謂我們近城隍廟，為什麼不求枝籤呢？」

市長布里德周二出席活動時回應事件，她表示，病毒仍在社區傳播，因此任何人都有機會染病，最理想的當然是預防，但當有人確診，市府亦有一套應變計劃，在這個個案上，衛生局及應急管理局已經掌握資訊，啟動了應變機制。

布里德說：「不幸地，此事有錯誤的資訊，比起其他散房大廈，這間規模其實較小，我們有應變機制，從最初已啟動了，我們過去從未見散房出現大規模感染，現在的個案，我們需要先搞清楚事實再下定論。」

衛生局表示，他們一向非常重視散房住戶的健康，散房一旦出現確診者，他們提供隔離住處，研究個案，追蹤密切接觸者，教育，提供清潔及消毒工具及指引等。」

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