舊金山華埠散房大廈爆疫症 衛生局過10天才為住客檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠Clay街一座散房大廈,感染新冠病毒的確診人數增加至10人,對於衛生局相隔超過10天才為住客做檢測,有社區領袖表明不接受,並譴責市府沒有向華埠提供足夠的抗疫資源。

華埠Clay街700號路段一座散房大廈,8月3日發現有住客確診,8月14日衛生局派人到場為住客做檢測,市參事佩斯金辦公室證實,至今已經增加至10人確診。

衛生局解釋,因為一直聯絡不到大廈業主,以致未能即時為住客提供防疫教育及做檢測。

中華總會館表示,沒有人知道這11日中病毒傳染到多少人,因此衛生局責無旁貸,亦無法接受局方的解釋。

中華總會館總董李殿邦(Ding Lee)說:「當一座大廈發生火警時,我去救火的時候,是否要找業主,假如兩天找不到業主,你是否等兩日,等到燒到兩日後,你才去救火,這個理由他們解說不到,我不希望去問責,但我希望市府能夠根據這個事件,去深究 查一查,到底誰負責這個案件。」

李殿邦表示,散房大廈出現爆發,衛生局從沒有通知社區,他們都是經媒體報道才知道,他希望當局能夠增加疫情資訊的透明度,不要讓居民蒙在鼓裡,錯覺以為在華埠不會染疫。

李殿邦說:「你不通過事例,活生生的事例,讓他們知道,如果我們不遵守居家避疫,提高保衛自己的乾淨及環境衛生,他們不會知道的,這個危機意識一定要有,為什麼呢?你一出事,整座樓大家都不會開心。」

截至今日的最新數字,華埠一共有44宗確診,比6月份時只有3宗勁升10多倍,有僑領認為,數字之所以這麼低,並不是因為沒有人染疫,而是因為沒有資源做檢測,就算有病,自己都不知道。

身兼東華醫院董事會成員的資深僑領伍旋燦表示,早在今年年初,東華醫院特地花錢去改建醫院來治療確診者,後來醫院亦先後在華埠多個散房為住客做檢測,另外花了超過5萬多元,這些花費都需要市府及社區的支持。

伍旋燦說:「我知道舊金山市府衛生局分配1.2億多元給其他社區,做這些防疫工作,為什麼我們華埠一個仙都沒有給,都很不公道,所以我們今日召開這個記者會,是讓他們知道,要關注一下我們的華埠。」

東華醫院院長陳傑民(Kitman Chan)說:「東華醫院有經驗,亦有人手去做檢測,希望市府衛生局擴大在華埠的檢測,正所謂我們近城隍廟,為什麼不求枝籤呢?」

市長布里德周二出席活動時回應事件,她表示,病毒仍在社區傳播,因此任何人都有機會染病,最理想的當然是預防,但當有人確診,市府亦有一套應變計劃,在這個個案上,衛生局及應急管理局已經掌握資訊,啟動了應變機制。

布里德說:「不幸地,此事有錯誤的資訊,比起其他散房大廈,這間規模其實較小,我們有應變機制,從最初已啟動了,我們過去從未見散房出現大規模感染,現在的個案,我們需要先搞清楚事實再下定論。」

衛生局表示,他們一向非常重視散房住戶的健康,散房一旦出現確診者,他們提供隔離住處,研究個案,追蹤密切接觸者,教育,提供清潔及消毒工具及指引等。」

