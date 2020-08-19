加州衛生部長談疫情下如何準備流感季節到來（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州衛生部長Mark Ghaly周二談到在新型肺炎疫情期間，如何準備流感季節的到來。

加州新增4,636個病例，多了100人死亡，在兩星期連續住院率下降後又稍微上升，南加州的病例減少比北加州多。

衛生總監Mark Ghaly說，他注意到有些縣戴口罩的人增加，有些縣在共用設施，像是監獄、老人院等確診數字下降，不過隨著流感季節來臨，提高了危險性。

Ghaly說，戴口罩可以幫助預防流感，但他建議打流感疫苗，以免到時候增加急診室的負擔。

Ghaly說：「今年流感跟新冠疫情一起來，更令我們擔心，兩者一旦爆發，為讓我們已經稀少的醫療資源更雪上加霜。」

在疫情期間，接種疫苗的數目顯著減少，今年0至18歲兒童的疫苗劑量減少了3分之1，4歲至6歲兒童的MMR麻疹混合疫苗接種量4月份下降最多，當局希望隨著更多兒科醫生重新看診，會有更多人接種疫苗。

Ghaly說，小孩接種疫苗可以預防麻疹、百日咳，大人接種流感疫苗，可以預防帶狀性泡疹及肺炎。

Ghaly說：「關於流感，現在是這個時期，許多衛生系統診所都開始收到疫苗，可以現在致電醫療提供者，以查看是否可用，以及如何接種流感疫苗，現在就可以做，避免在接下來幾星期太匆忙。」

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