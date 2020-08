亞健社在奧克蘭華埠開設新冠病毒檢測中心（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)亞健社在奧克蘭華埠開設新型肺炎病毒檢測中心,提供中文等十幾種語言服務,費用全免,大家可以透過網上或打電話預約。

新測試站地點是Madison Park公園810號Jackson街,任何人來做檢測,不一定是亞健社的成員,醫護人員不會問測試者的移民背景,24小時內可知道測試結果。

亞健社董事陳錫澎說:「我們要做好基本責任,有機會就檢驗自己,看看自己有無需要隔離,減低疫情擴散。」

亞健社行政總裁Sherry Hirota說:「我們正在追趕進度,今日開設新測試站,就是想為這個縣追上抗疫進度。」

測試站開放時間是逢星期二的中午12時至晚上7時,以及逢星期四和五的早上8時至下午4時,網上預約可以登入http://color.com/AHS,電話預約可以致電(510)735-3222。

