亞健社在奧克蘭華埠開設新冠病毒檢測中心（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）亞健社在奧克蘭華埠開設新型肺炎病毒檢測中心，提供中文等十幾種語言服務，費用全免，大家可以透過網上或打電話預約。

新測試站地點是Madison Park公園810號Jackson街，任何人來做檢測，不一定是亞健社的成員，醫護人員不會問測試者的移民背景，24小時內可知道測試結果。

亞健社董事陳錫澎說：「我們要做好基本責任，有機會就檢驗自己，看看自己有無需要隔離，減低疫情擴散。」

亞健社行政總裁Sherry Hirota說：「我們正在追趕進度，今日開設新測試站，就是想為這個縣追上抗疫進度。」

測試站開放時間是逢星期二的中午12時至晚上7時，以及逢星期四和五的早上8時至下午4時，網上預約可以登入http://color.com/AHS，電話預約可以致電(510)735-3222。

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