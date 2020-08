【KTSF】

蘋果公司周三成為全美第一間市值突破兩萬億元的上市公司,股價周三微升,收市報462元。

蘋果公司的股價比起3月尾疫情爆發以來,股價已經翻了一倍,主要因為蘋果產品的需求穩步增長,帶動業績好過預期。

由於科技範疇是其中一個少見的行業,預期在未來幾年持續擴張,因而令投資者繼續吹捧科技股。

蘋果公司在兩年前的市值就已經衝破一萬億美元。

目前 蘋果公司的規模大約等於美國六大企業Visa、Johnson & Johnson、Walmart、Procter & Gamble、PayPal和Netflix加起來的總和。

