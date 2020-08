【KTSF】

電子商務龍頭Amazon周二宣布將在多處擴充企業辦公室,因此也將創造3,500個工作機會。

疫情期間在家上班成為主流,不過Amazon這次的招聘以辦公室職位為主,由於該公司在達拉斯、底特律、丹佛、紐約、鳳凰城以及聖地牙哥等地擴充辦公室空間,因此需要更多人手,將招募3,500名員工。

這次Amazon辦公空間的擴充,涉及14億元投資,新增超過90萬平方呎的辦公室空間。

至於這次新增的工作機會,包括基礎建設人員、建築師、軟體工程師、數據科學家、產品經理以及用戶體驗設計師。

