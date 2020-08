【KTSF】

東灣Union City周一開始舉行一項名為「Why I wear a mask」,「為什麼我要戴口罩」的攝影比賽,讓兒童及青少年明白戴口罩的重要性。

這個攝影比賽對象是5歲至20歲的兒童及青少年,希望他們透過照片,表達出在疫情期間戴口罩的重要性。

主辦方會選出3名優勝者,他們分別會獲得100元、75元及50元的現金獎。

市府還會將得獎作品印刷出來,在10月份市長公布市情咨文時展出,並印在市府有關疫情的所有告示上。

有興趣市民可瀏覽:http://unioncity.org/photocontest

