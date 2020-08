新冠肺炎已成為美國第三大死亡原因（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎目前已成為美國第三大死亡病因,僅次於心臟病和癌症。

根據CNN的報導,出現不到一年的新冠病毒,已經超越阿茲海默症、意外死亡和糖尿病,躍升成為美國人死亡的第三大殺手。

John Hopkins大學的數據顯示,美國至今已有540多萬人確診新冠肺炎,死亡超過17萬人,僅過去三個星期,平均每天就有1,000多人死於新冠肺炎,死亡率高於世界其他很多國家,僅上星期,美國人死於新冠肺炎的人數是歐洲人的8倍。

目前正值學校開學之際,健康專家擔心的一個趨勢是,檢測的人可能會減少。

根據Covid Tracking Project提供的數據,新冠病毒檢測人數目前與7月相比,日均減少68,000宗,有15個州上星期的檢測案例比前一星期有下降,包括密西西比、路易斯安那、北卡、華盛頓、亞利桑那,以及內華達州等。

另外,全美30多個州的確診率仍高於衛生部門建議的5%,有健康專家認為,美國目前的檢測程序並不好,因為具有傳染性的病人,有八成並沒有及時確診,造成大範圍傳播。

Vanderbilt大學醫學教授William Schaffner說:「這個病毒還在社區廣泛傳播,我擔心美國大部分地區並未受控。」

而檢測率下降的其中一個原因,是因為等待檢測結果的時間太長,有些要等7天或更長時間,以致檢測效用不大,令許多人放棄檢測,好消息是,耶魯大學用唾液檢測新冠病毒的方法,上週六已獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准採用,而且成本相對便宜。

流行病學家Abdul El-Sayed醫生說:「不需要同樣的試劑和藥簽這些限制步驟,在本國做大規模檢測,如果我們能採用唾液檢驗,的確可以改變遊戲規則。」

健康專家預測,最快在幾個星期,唾液檢測方法就能在全美大範圍採用,而且每次採樣的收費大約只需10元。

