特朗普到威州拉票 民調顯示選情好轉

CNN的最新民調顯示,目前拜登的民意支持度是50%,只是領先特朗普4個百分點,特朗普的選情好轉,他周一到威斯康辛州造勢,呼籲選民投他一票,讓他連任再做4年,在78日後阻止激進左派得勝。

特朗普說:「拜登是一隻為社會主義而設的屠城木馬,他是一隻屠城木馬,他都不知道,但他身邊的人強悍醒目,但我們強烈不同意他們。」

特朗普周一在威州Oshkosh市造勢,他指拜登是左翼極端分子的傀儡,他的社會主義政策會搞垮美國的經濟,他問美國選民是否想快速重建世界歷史上最強的經濟,而這樣是他與共和黨人曾經做過,現在正再做一次,他也抨擊拜登沒有精力,沒有熱情,不能取勝。

在週末的時候,他指拜登當選,只會令到中國擁有美國。

民主黨周一開始舉行提名大會,全部以視像方式舉行。

拜登說:「我感謝各位參與這過程,我期望與他們合作,重建國家。」

這次民主黨大會有前第一夫人米雪兒為拜登站台,並有一連串前共和黨州長,以民主社會主義者的身份發言,目前不知道全部以視像方式舉行,是否會引起往年同樣的熱烈反應。

