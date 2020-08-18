特朗普到威州拉票 民調顯示選情好轉

【KTSF 張麗月報導】

CNN的最新民調顯示，目前拜登的民意支持度是50%，只是領先特朗普4個百分點，特朗普的選情好轉，他周一到威斯康辛州造勢，呼籲選民投他一票，讓他連任再做4年，在78日後阻止激進左派得勝。

特朗普說：「拜登是一隻為社會主義而設的屠城木馬，他是一隻屠城木馬，他都不知道，但他身邊的人強悍醒目，但我們強烈不同意他們。」

特朗普周一在威州Oshkosh市造勢，他指拜登是左翼極端分子的傀儡，他的社會主義政策會搞垮美國的經濟，他問美國選民是否想快速重建世界歷史上最強的經濟，而這樣是他與共和黨人曾經做過，現在正再做一次，他也抨擊拜登沒有精力，沒有熱情，不能取勝。

在週末的時候，他指拜登當選，只會令到中國擁有美國。

民主黨周一開始舉行提名大會，全部以視像方式舉行。

拜登說：「我感謝各位參與這過程，我期望與他們合作，重建國家。」

這次民主黨大會有前第一夫人米雪兒為拜登站台，並有一連串前共和黨州長，以民主社會主義者的身份發言，目前不知道全部以視像方式舉行，是否會引起往年同樣的熱烈反應。

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