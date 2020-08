舊金山容許學童托兒設施下周一起重新運作（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山星期一正式開學,所有學生遙距學習,市府周一發布新的衛生指令,如果符合衛生指引,容許一些為在學兒童及青少年提供教育及康樂課程的托兒中心,即日起開始運作。

市長布里德及衛生局發出的衛生指令,容許一些提供教育及康樂課程的學童托兒設施,從星期一起可以重新運作。

這些設施必須設定人數上限,所有人都要戴口罩及保持社交距離,而且要有專人監察學童及職員的健康狀況,並要訂下一套清潔的措施。

此外,布里德在7月23日宣布設立社區學習中心,除了提供各種教育課程外,亦會提供膳食,並讓學生全日使用中心內的電子產品來學習。

學習中心將於下星期一接受報名,優先服務低收入家庭、新移民及住在公屋的K至6年級學生,中心將於9月14日開始運作,計劃詳情可上市府網站查詢。

舊金山過去幾日新增過百宗後,周一數字有所回落,多54宗確診,累計8,346宗,死亡人數維持在69人。

