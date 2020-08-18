舊金山6歲男童遭槍殺 警方縣紅緝兇

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舊金山警局周一宣布懸紅10萬元，追緝7月4日國慶日在灣景區槍殺一名6歲男童的兇手。

案發於Whitfield Court夾La Salle大街，遇害男童是Jace Young，警方希望懸紅能鼓勵知情者提供線索，協助警方確定疑犯的身分，如果疑犯最終被定罪，提供線索者可獲懸紅金。

舊金山警察局長Bill Scott稱，Jace當時與姐姐和親友一起，在國慶日玩煙花，但卻發生這場悲劇，當天還有另一名男子受傷。

案發已過了超過一個月，但警方至今仍苦無破案線索，警方相信社區中有人可以提供線索，但卻沒有發聲。

Jace的母親呼籲知情者挺身而出，向警方提供線索，好讓兒子能取回公道。

任何人如能提供線索，請聯絡舊金山警局，電話：(415) 553-9099，24小時舉報熱線：(415) 575-4444，或傳文字短訊往：TIP411，內文開首請輸入”SFPD”，提供線索者可保持匿名。

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