舊金山6歲男童遭槍殺 警方縣紅緝兇

舊金山警局周一宣布懸紅10萬元,追緝7月4日國慶日在灣景區槍殺一名6歲男童的兇手。

案發於Whitfield Court夾La Salle大街,遇害男童是Jace Young,警方希望懸紅能鼓勵知情者提供線索,協助警方確定疑犯的身分,如果疑犯最終被定罪,提供線索者可獲懸紅金。

舊金山警察局長Bill Scott稱,Jace當時與姐姐和親友一起,在國慶日玩煙花,但卻發生這場悲劇,當天還有另一名男子受傷。

案發已過了超過一個月,但警方至今仍苦無破案線索,警方相信社區中有人可以提供線索,但卻沒有發聲。

Jace的母親呼籲知情者挺身而出,向警方提供線索,好讓兒子能取回公道。

任何人如能提供線索,請聯絡舊金山警局,電話:(415) 553-9099,24小時舉報熱線:(415) 575-4444,或傳文字短訊往:TIP411,內文開首請輸入”SFPD”,提供線索者可保持匿名。

