免費應用程式PrepperX可查看商戶最新清潔狀態（視頻）

疫情期間,很多人都擔心餐館、超市、酒店、辦公室,甚至是送貨的卡車清潔是否到位,有一個免費的應用程式,可以查看最新清潔狀態。

中醫針灸師黃媛宜位於Burlingame的診所重開之後,時時刻刻都在想診所的清潔消毒,她相信其他各行各業的負責人一定也有同樣的顧慮,她的印度裔先生是軟體工程師,現在是創投家,擁有多項專利,於是她建議:「我是建議他說,可以設計一個軟件,可以讓我們知道怎麼樣安全,可以重新安全開啟診所,自己做的感覺很心安,對我們病人還有看病的人,知道我們這裡非常乾淨。」

她的先生Shashi Senger於是開發了一個應用程式,PrepperX。

Shashi說:「在疫情期間該怎麼做,對商業主來說太多困惑,因為有太多指引,我們把所有資訊放在一個應用程式,讓這個程序是對客戶是無縫的,而且方便使用。」

PrepperX可幫助使用者定期清潔設施,並進行消毒,以更好的重新開業,用戶須要在幾秒鐘內,輕鬆地將帶有動態和客制化的清潔任務分配給員工,通過掃描應用程序中的內置二維條碼,以查看設施的最新清潔狀態。

Shashi說:「我們製作了一個獨特的二維條碼,當清潔完畢,員工很容易的打開應用程式,紀錄時間,照相。」

Shashi表示,很多酒店清潔十分到位,但是客戶看不見,如果使用這個應用程式,就可以讓客戶放心,同樣也可以用在學校。

Shashi說:「學校遲早要重開,如何讓教師有信心,他們可以用這個二維條碼,查看所有資訊教室是否乾淨,也讓老師更安心。」

Shashi說,瞭解這段期間商家的困境,因此這個應用程式是免費下載。

