免費應用程式PrepperX可查看商戶最新清潔狀態（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間，很多人都擔心餐館、超市、酒店、辦公室，甚至是送貨的卡車清潔是否到位，有一個免費的應用程式，可以查看最新清潔狀態。

中醫針灸師黃媛宜位於Burlingame的診所重開之後，時時刻刻都在想診所的清潔消毒，她相信其他各行各業的負責人一定也有同樣的顧慮，她的印度裔先生是軟體工程師，現在是創投家，擁有多項專利，於是她建議：「我是建議他說，可以設計一個軟件，可以讓我們知道怎麼樣安全，可以重新安全開啟診所，自己做的感覺很心安，對我們病人還有看病的人，知道我們這裡非常乾淨。」

她的先生Shashi Senger於是開發了一個應用程式，PrepperX。

Shashi說：「在疫情期間該怎麼做，對商業主來說太多困惑，因為有太多指引，我們把所有資訊放在一個應用程式，讓這個程序是對客戶是無縫的，而且方便使用。」

PrepperX可幫助使用者定期清潔設施，並進行消毒，以更好的重新開業，用戶須要在幾秒鐘內，輕鬆地將帶有動態和客制化的清潔任務分配給員工，通過掃描應用程序中的內置二維條碼，以查看設施的最新清潔狀態。

Shashi說：「我們製作了一個獨特的二維條碼，當清潔完畢，員工很容易的打開應用程式，紀錄時間，照相。」

Shashi表示，很多酒店清潔十分到位，但是客戶看不見，如果使用這個應用程式，就可以讓客戶放心，同樣也可以用在學校。

Shashi說：「學校遲早要重開，如何讓教師有信心，他們可以用這個二維條碼，查看所有資訊教室是否乾淨，也讓老師更安心。」

Shashi說，瞭解這段期間商家的困境，因此這個應用程式是免費下載。

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