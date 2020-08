【KTSF】

受到疫情拖累,Pizza連鎖店Pizza Hut將關閉約300間店面。

Pizza Hut的最大經銷商NPC International上個月宣布破產後,周一又宣布已經與Pizza Hut業主達成共識,將關閉旗下約4分之1的店面,也就是大約300間分店,剩下的4分之3個店面則會出售,不過關閉日期以及哪幾家分店要關則尚未宣布。

不過Pizza Hut透露,關閉的主要是銷售不佳的店,NPC破產的原因跟疫情有關,其債務約為10億美元。

