民主黨黨代表大會 米歇爾狠批特朗普不稱職

【有線新聞】

美國民主黨全國黨代表大會以視像方式揭幕,前第一夫人米歇爾痛斥特朗普是「總統錯誤人選」,如不阻止其連任國家將「墮入更深深淵」,多名共和黨人亦為拜登背書。

民主黨全國黨代表大會首次移師網上舉行。首天主題觸及疫情、種族平權。

前第一夫人米歇爾狠批總統特朗普,當民眾渴望領導、安慰,得到的卻是混亂、分化。

米歇爾表示:「特朗普是總統錯誤人選。他有充裕時間證明能否勝任,事實是他束手無策,無力應對當前困局,無法成為我們渴求的領袖。若你認為現況不可能變得更壞。相信我,低處未算低。若不扭轉國家方向,將墮入更深深淵。要終結當前亂局,務必票投拜登,猶如『命懸一票』。」

拜登初選勁敵、左翼的桑德斯強調大選關乎捍衛民主、對抗獨裁,失敗代價遠超想像,呼籲選民團結。

桑德斯說:「這屆大選是我國現代史上最重要一仗。面對空前危機,我們需要前所未有的對策、發起史無前例的運動。國家民主危在旦夕;國家經濟危在旦夕;我們的星球危在旦夕。」

這晚另一「亮點」是有多名共和黨人倒戈,包括特朗普上屆初選對手前俄亥俄州州長卡西奇。

卡西奇表示:「一日共和黨人,終身共和黨人。然而與國家責任相比,身分認同只是次要。拜登是當今時代的領袖,是時候放下黨派之見、國家為先。為一己福祉,為下一代未來。」

大會一連四天舉行,拜登周四正式接受總統提名,副手賀錦麗則在周三致辭。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。