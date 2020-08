【KTSF】

華為副董事長兼財務總監孟晚舟的律師周一到法院,要求公開關於她被捕的機密文件,她的律師聲稱,這些文件將顯示她的權利受到侵犯。

法新社報導,孟晚舟律師尋求公開的400份文件,大多數是關於孟晚舟被捕前後,加拿大及美國機構間的通訊。

法院曾下令加拿大安全情報局將這些文件交給辯方,但這些文件遭到刪減,辯方希望公開經刪減部分。

孟晚舟的律師指控聯邦調查局(FBI),與加拿大當局合謀搜集關於她的證據並盤問她,侵犯她的權利。

