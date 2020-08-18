搵屋住：舊金山Mission區兩可負擔單位放售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Mission區有兩個可負擔公寓重新放售，可供中低收入家庭購買。

這兩個公寓都位於Inner Mission區，靠近101號公路出入口，兩睡房一浴室的單位，建於2014年，位於Mission街1875號和15街交界，面積有781平方英呎，售價約為49萬元，HOA每月管理費約550元。

另一個一睡房一浴室單位就在一街之隔，位於14街380號和Valencia街交界，建於2012年，面積有455平方英呎，售價約為366,000元，HOA每月571元，兩個單位都附帶一個停車位。

兩個單位的申請人收入限制有所不同，兩房單位的申請家庭，年收入不得超過舊金山收入中位數的100%，而一房單位的申請家庭，則不得超過中位數的90%。

所有的申請人必須要為首次置業人士，並有首次置業者講座證書和房屋貸款預審批。

兩房單位的申請截止日期為9月2日下午5點，一房單位則是8月31日下午5點，詳情請點擊：

Mission街1875號公寓單位：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HEPscUAH

申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HEPscUAH/apply-welcome/overview

14街380號公寓單位：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HEQUdUAP

申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HEQUdUAP/apply-welcome/overview

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