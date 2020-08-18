中情局前僱員被捕 涉為中國從事間諜活動

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一名港人移民前中情局僱員涉嫌為中國從事間諜活動十多年，在美國被捕，他被指多次在香港等地，向中方情報人員轉交中情局內部資訊和美國導彈資訊等機密，最高可終身監禁。

涉嫌把美國機密資料交予中國的前中情局人員譯名姓馬，67歲、於香港出生，十多歲移民夏威夷，入籍為美國公民。

去年年初跟偽裝成中方情報人員的聯邦調查局臥底見面，期間承認從事間諜活動，收取對方2,000美元酬勞，點算現金時被拍下，到今年8月再跟美方臥底會面，期間提到希望「祖國」成功，願意繼續協助中國政府，他上周五被捕。

法庭文件披露，這名港人移民80年代於中情局工作7年，有權接觸最高機密，離職後一度移居上海。

2001年3月，他串謀另一名同樣做過中情局的親戚，到香港「交易」，一連三天會面，向中國情報人員提供中情局人員名單、行動與機密通訊方式等，獲5萬美元現金。

他同年返回夏威夷，再到聯邦調查局求職，獲聘負責審查和翻譯中文文件，6年間經常翻印、拍攝和竊取有關導彈和武器系統等資料，多次將機密資料帶到內地多個城市，包括香港，再交予中方聯絡人，每次返美國時，都會帶同數千元現金和高爾夫球套裝等貴重禮物。

他被控傳遞國防資訊、協助外國政府，罪成最高可判終身監禁，至於與他一起當間諜的親戚，因年紀大、加上患病，不被起訴。

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