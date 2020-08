中情局前僱員被捕 涉為中國從事間諜活動

【有線新聞】

一名港人移民前中情局僱員涉嫌為中國從事間諜活動十多年,在美國被捕,他被指多次在香港等地,向中方情報人員轉交中情局內部資訊和美國導彈資訊等機密,最高可終身監禁。

涉嫌把美國機密資料交予中國的前中情局人員譯名姓馬,67歲、於香港出生,十多歲移民夏威夷,入籍為美國公民。

去年年初跟偽裝成中方情報人員的聯邦調查局臥底見面,期間承認從事間諜活動,收取對方2,000美元酬勞,點算現金時被拍下,到今年8月再跟美方臥底會面,期間提到希望「祖國」成功,願意繼續協助中國政府,他上周五被捕。

法庭文件披露,這名港人移民80年代於中情局工作7年,有權接觸最高機密,離職後一度移居上海。

2001年3月,他串謀另一名同樣做過中情局的親戚,到香港「交易」,一連三天會面,向中國情報人員提供中情局人員名單、行動與機密通訊方式等,獲5萬美元現金。

他同年返回夏威夷,再到聯邦調查局求職,獲聘負責審查和翻譯中文文件,6年間經常翻印、拍攝和竊取有關導彈和武器系統等資料,多次將機密資料帶到內地多個城市,包括香港,再交予中方聯絡人,每次返美國時,都會帶同數千元現金和高爾夫球套裝等貴重禮物。

他被控傳遞國防資訊、協助外國政府,罪成最高可判終身監禁,至於與他一起當間諜的親戚,因年紀大、加上患病,不被起訴。

