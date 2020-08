【KTSF 吳宇斌報導】

經過一個多月的調查,中半島San Mateo縣在過去的週末,搗破了一個涉嫌利用囚犯個人資料,詐騙疫情失業援助金的犯罪集團,涉案金額超過25萬元。

San Mateo地檢處和縣警自7月起聯合調查這宗案件,發現有不法分子非法利用30名在囚犯人的資料,向EDD加州就業發展局申領失業金,合共領取超過25萬元。

過去的週末,縣警聯同舊金山警方、San Joaquin縣警,以及加州懲教局,在3個縣進行搜捕,當局確認21個疑犯,部分人仍然在懲教所服刑,當局繳獲一共15萬元現金。

當局指該案是首宗涉及監獄囚犯的詐騙案,詐騙的失業金是在今年6月9日到7月30日申領,其他欺詐的失業金申請仍然在調查中。

