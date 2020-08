【KTSF】

面對嚴峻的疫情,白宮抗疫小組統籌Deborah Birx表示,她希望美國實施的居家令像意大利那樣,真的禁止居民外出,但她承認美國人不會接受。

Birx說:「我希望當我們實施封鎖措施時,有像意大利那樣,意大利實施禁足令時,居民不可以離開家裡,只可以每兩星期出去買菜一小時,而且要出示許可外出證明,美國人不接受這種禁足措施。」

