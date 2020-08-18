民主黨總統大會疫情關係以視訊方式舉行

【KTSF 張麗月報導】

民主黨全國代表大會周一開始一連四天在威斯康辛州Milwaukee市舉行，今年的大會與往年不一樣，因為疫情關係，全部以視訊形式舉行，期間除了有黨內重量級人物發表視像講話之外，拜登和拍檔賀錦麗將於本週四正式接受黨內提名，競逐今年11月的大選與競選連任的特朗普總統較量。

民主黨全國代表大會周一開始在威斯康辛州Milwaukee市舉行，為期四天，今年的大會與往年不一樣，因為疫情關係 沒有現場觀眾，沒有氣球和沒有現場的歡呼聲，取而代之的是大會以視訊形式舉行。

大會的主題是人民，周一發表講話的重量級人物，包括佛蒙特州聯邦參議員桑德斯、紐約州長Andrew Cuomo，以及前第一夫人米雪兒奧巴馬，他們全部透過視像形式發表講話。

到本週四，拜登和拍檔賀錦麗就會正式接受黨內提名，競逐今年11月的大選，與競選連任的特朗普角逐總統寶座。

對於民主黨全國大會以視訊形式舉行，特朗普認為演詞大部份都錄音，毫無氣氛可言，也沒有驚喜，不過他日後也會發表錄音講話。

特朗普說：「當你聽到演詞是錄音，就好像毫無興奮一樣，對嗎？」

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