民主黨總統大會疫情關係以視訊方式舉行

民主黨全國代表大會周一開始一連四天在威斯康辛州Milwaukee市舉行,今年的大會與往年不一樣,因為疫情關係,全部以視訊形式舉行,期間除了有黨內重量級人物發表視像講話之外,拜登和拍檔賀錦麗將於本週四正式接受黨內提名,競逐今年11月的大選與競選連任的特朗普總統較量。

民主黨全國代表大會周一開始在威斯康辛州Milwaukee市舉行,為期四天,今年的大會與往年不一樣,因為疫情關係 沒有現場觀眾,沒有氣球和沒有現場的歡呼聲,取而代之的是大會以視訊形式舉行。

大會的主題是人民,周一發表講話的重量級人物,包括佛蒙特州聯邦參議員桑德斯、紐約州長Andrew Cuomo,以及前第一夫人米雪兒奧巴馬,他們全部透過視像形式發表講話。

到本週四,拜登和拍檔賀錦麗就會正式接受黨內提名,競逐今年11月的大選,與競選連任的特朗普角逐總統寶座。

對於民主黨全國大會以視訊形式舉行,特朗普認為演詞大部份都錄音,毫無氣氛可言,也沒有驚喜,不過他日後也會發表錄音講話。

特朗普說:「當你聽到演詞是錄音,就好像毫無興奮一樣,對嗎?」

