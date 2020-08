【KTSF】

國家氣象局表示,南加州沙漠地帶Death Valley死亡谷,錄得氣溫為華氏133度,創下逾百年來全球最高溫。

國家氣象局位於接近內華達州邊界的火爐溪Furnace Creek遊客中心,旁邊的自動觀測站,周日下午3時41分錄得這個極端高溫,打破超過100年的紀錄。

氣象局這個高溫數據是初步觀測結果,因為有重大意義,還要經過正式審查。

根據世界氣象組織(WMO),1913年7月10日,死亡谷的Greenland Ranch曾測得華氏134度的歷史最高溫,目前仍是地表最高溫紀錄。

死亡谷是加州和內華達州最乾燥、地勢最低,也是最熱的國家公園。

