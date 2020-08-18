舊金山華埠一散房大廈再多5人確診新型肺炎

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠一座散房大廈，月初爆出發現確診個案後，衛生局在上星期派人到場消毒，並為住客進行檢測，代表該區的市參事佩斯金證實，最少再多5名住客確診，為什麼在發現確診個案後相隔超過一星期，衛生局才接觸到住客呢？佩斯金相信是聯絡方式出現問題。

舊金山衛生局向本台證實，早在8月初，知道華埠Clay街700號路段一座散房大樓有住客確診，局方當時立即多次致電及留言聯絡大廈業主。

5天後，即是8月11日，衛生局才收到大廈經理的回電，局方於是在華人健康組織聯會及安老自助處的協助下，在8月13日到該散房大廈進行實地考察，教育住客防疫資訊，提供口罩及消毒搓手液，並收集願意，進行檢測的住客名單。

到了8月14日星期五，衛生局的醫療團隊再次到訪大廈，為住客進行檢測。

代表該區的市參事佩斯金（Aaron Peskin）證實，檢測結果發現多5名住客確診，全部人都沒有病徵。

佩斯金說：「市府為每一個確診者安排在別處提供隔離房間，他們會在那裏隔離14天。」

市參議會早前通過佩斯金提出的緊急法案，要求當出現確診個案，市府必須盡快通知大廈業主及其他住客，並安排隔離地方，不過衛生局表示，在實際情況上有限制，至今仍未能跟足法案行事。

佩斯金指，在這個個案中，衛生局的確有通知大廈業主，但可能是資訊有誤，最終找不到業主，幸好的是，當局聯絡到大廈經理。

佩斯金表示，散房出現小規模爆發，的確令人擔心，但他會盡一切的辦法，確保華埠居民的安全，來華埠買菜購物，只要做足防疫措施，就不需要擔心。」

佩斯金說：「華埠繼續是市內確診數字最低的地區之一，在散房中做的檢測，比例上比起全市還要高，我會繼續爭取更多，但資源亦有很多限制。」

截至周一的最新數據，華埠一共有43人確診，死亡人數是10人以下。

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