舊金山華埠一散房大廈再多5人確診新型肺炎

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠一座散房大廈,月初爆出發現確診個案後,衛生局在上星期派人到場消毒,並為住客進行檢測,代表該區的市參事佩斯金證實,最少再多5名住客確診,為什麼在發現確診個案後相隔超過一星期,衛生局才接觸到住客呢?佩斯金相信是聯絡方式出現問題。

舊金山衛生局向本台證實,早在8月初,知道華埠Clay街700號路段一座散房大樓有住客確診,局方當時立即多次致電及留言聯絡大廈業主。

5天後,即是8月11日,衛生局才收到大廈經理的回電,局方於是在華人健康組織聯會及安老自助處的協助下,在8月13日到該散房大廈進行實地考察,教育住客防疫資訊,提供口罩及消毒搓手液,並收集願意,進行檢測的住客名單。

到了8月14日星期五,衛生局的醫療團隊再次到訪大廈,為住客進行檢測。

代表該區的市參事佩斯金(Aaron Peskin)證實,檢測結果發現多5名住客確診,全部人都沒有病徵。

佩斯金說:「市府為每一個確診者安排在別處提供隔離房間,他們會在那裏隔離14天。」

市參議會早前通過佩斯金提出的緊急法案,要求當出現確診個案,市府必須盡快通知大廈業主及其他住客,並安排隔離地方,不過衛生局表示,在實際情況上有限制,至今仍未能跟足法案行事。

佩斯金指,在這個個案中,衛生局的確有通知大廈業主,但可能是資訊有誤,最終找不到業主,幸好的是,當局聯絡到大廈經理。

佩斯金表示,散房出現小規模爆發,的確令人擔心,但他會盡一切的辦法,確保華埠居民的安全,來華埠買菜購物,只要做足防疫措施,就不需要擔心。」

佩斯金說:「華埠繼續是市內確診數字最低的地區之一,在散房中做的檢測,比例上比起全市還要高,我會繼續爭取更多,但資源亦有很多限制。」

截至周一的最新數據,華埠一共有43人確診,死亡人數是10人以下。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。