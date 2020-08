【有線新聞】

中國鐵建董事長陳奮健逝世,終年58歲。

中國鐵建早上公布陳奮健死訊,指他在周日不幸逝世,公司聲明對這名上任兩年的董事長、執行董事及黨委書記的離世,表示沉痛哀悼,強調目前公司的生產經營情況一切正常,會在合理可行情況下,盡快委任適當人選。

陳奮健的死訊深夜開始傳出,內地傳媒報道,陳奮健是墮樓身亡,報道又指國資委黨委,剛剛結束巡視中國鐵建。

