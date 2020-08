林鄭指國安法是儆惡懲奸、正氣的法治工具

【有線新聞】

香港特區行政長官林鄭月娥表示,港區國安法是儆惡懲奸、正氣的法治工具,她又指試用期內的公務員言行,包括個人網頁上的言論,若令政府有負面看法,政府可大條道理解僱。

國安法實施個多月,有學生被捕,報館被搜查,林鄭月娥說:「有人說、請政府慎防國安法武器化,我真的很驚訝。某程度上,她本身是個法治的武器,懲罰的是犯罪的人,國安法是用來儆惡懲奸。反之,過去一年我們看到金融體系被武器化,用來做制裁;社交媒體被武器化,用以起底。這正正是要透過這條相當有正氣的國家安全法來處理。」

有報道指,政府發出指引予各部門,公務員在試用期內如果參與非法公眾活動被捕及檢控,應立即終止聘用,林鄭月娥未有否認有此安排,並解釋政府「大條道理」這樣做。

林鄭月娥說:「他的言行,甚至包括他在自己網頁上的言論,都會令我們對他的看法有負面的影響,我們作為僱主是大條道理不再聘用這位正在試用的人士,並不存在未審先判,這是僱主與僱員的關係。」

行會復會的這一天,亦是林鄭月娥入職政府的40周年,她在Facebook上載港英政府年代至今的相片,指自己不群不黨,在政府內既無「馬房」也不是「手袋黨」。

過去一年,受到公務生涯中最嚴峻的考驗,她說仍會以無畏無懼的精神,維護國家安全和市民福祉,並引用徐小鳳《順流逆流》的歌詞「幾多辛酸也未放手」、「從來得失我睇透」自勉。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。