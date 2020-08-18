林鄭指國安法是儆惡懲奸、正氣的法治工具

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香港特區行政長官林鄭月娥表示，港區國安法是儆惡懲奸、正氣的法治工具，她又指試用期內的公務員言行，包括個人網頁上的言論，若令政府有負面看法，政府可大條道理解僱。

國安法實施個多月，有學生被捕，報館被搜查，林鄭月娥說：「有人說、請政府慎防國安法武器化，我真的很驚訝。某程度上，她本身是個法治的武器，懲罰的是犯罪的人，國安法是用來儆惡懲奸。反之，過去一年我們看到金融體系被武器化，用來做制裁；社交媒體被武器化，用以起底。這正正是要透過這條相當有正氣的國家安全法來處理。」

有報道指，政府發出指引予各部門，公務員在試用期內如果參與非法公眾活動被捕及檢控，應立即終止聘用，林鄭月娥未有否認有此安排，並解釋政府「大條道理」這樣做。

林鄭月娥說：「他的言行，甚至包括他在自己網頁上的言論，都會令我們對他的看法有負面的影響，我們作為僱主是大條道理不再聘用這位正在試用的人士，並不存在未審先判，這是僱主與僱員的關係。」

行會復會的這一天，亦是林鄭月娥入職政府的40周年，她在Facebook上載港英政府年代至今的相片，指自己不群不黨，在政府內既無「馬房」也不是「手袋黨」。

過去一年，受到公務生涯中最嚴峻的考驗，她說仍會以無畏無懼的精神，維護國家安全和市民福祉，並引用徐小鳳《順流逆流》的歌詞「幾多辛酸也未放手」、「從來得失我睇透」自勉。

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