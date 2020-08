灣區多地山火續燃燒 有居民仍需疏散

【KTSF江良慧報導】

北灣Napa縣因為閃電引發的三處大山火,已經焚毀超過12,000畝土地,目前大火完全未受控,其中有部分地區的居民要強制疏散,灣區的空氣質素也為這些山火而變差。

幾個火場包括在St. Helena以東的Hennessy山火,火場面積2,700畝,另一個火場是在Lake Berryessa附近的Gamble山火,已經焚燒大約5,000畝,由於周二早上天氣稍涼和潮濕,Hennessy大火也因此減弱。

在大火附近的酒莊東主就說周一晚幾乎沒有睡覺,因為大火威脅酒莊,家人周一晚要輪流守候,密切留意火勢。

加州消防就漏夜在火場外圍砍伐樹木和清除野草,建造防火線,避免大火波蔓延至民居。

消防人員表示,當地周二氣溫會高達三位數,但幸好濕度偏高,和相信不會很大風,有助控制火勢。

經歷過2017年酒鄉大火後,這個酒莊對防火不敢鬆懈,安裝了水池,又清理了酒莊周圍數以百碼計的草地和林木,作為大火時的防禦空間,他甚至在屋頂上安裝了灑水器。

另外, 在東灣Contra Costa縣Brentwood地區,仍然有山火未熄滅,其中Deer Zone山火,相信是由星期日清晨的閃電引起,已經燒毀了1,500畝林木,而在Sunol地區,數以百計居民目前仍隨時可能要疏散,附近Marsh山火已經燒毀1,700畝土地。

