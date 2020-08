【KTSF 馮政浩報導】

美國郵政局宣布,計劃今年10月中到聖誕節期間會臨時增加郵費,去處理大量網上購物的服務。

美國郵政局表示,計劃中的臨時加價措施會在今年10月18日到12月27日實行,加價原因是網上購物有大量需求,令郵遞服務大幅增加,包裹的郵費增加由24仙到1.5元。

美國郵政局已經向郵務監察委員會提交通知,美國郵政局表示加價之後,他們的收費仍然保持競爭力,同時也可以提供急需的收入。

