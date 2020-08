美國擴大限制措施 阻華為取得美國半導體

【有線新聞】

美國商務部宣布擴大限制華為獲得美國半導體的措施,將30多間與華為有關聯的公司列入黑名單,阻止華為透過第三方取得美國半導體。

商務部發聲明宣布,將來自21個地區共38間與華為有關聯的企業列入實體清單,令清單上的企業數目增至152間,包括華為在香港、北京、巴黎、墨西哥等地的業務部門。

今次措施是當局5月公布措施的延伸,當時要求使用美國技術和軟件的外國半導體製造商,必須獲得當局許可才准與華為交易。但商務部長羅斯指出,發現華為開始透過第三方取得這些由美國軟件和技術研發或製造的半導體,以滿足中共的政策目標,危害美國家安全和外交政策利益。

新措施亦規定包括華為在內實體清單上所有公司,作為「買方、中間收貨人」、「最終收貨人或用戶」時都需取得當局許可證,同時亦不會為使用華為的用戶和電訊商,延續在周五到期的臨時通用許可證。

總統特朗普接受霍士新聞訪問指,不希望美國有華為設備,因為對方正監控美國人,又指美方將不會與使用華為的國家分享情報。

國務卿蓬佩奧發聲明支持商務部做法,指最新措施保護國家安全、公民隱私以及5G基建不受北京惡意影響。

