美國連續3周每天逾千人死於疫情 檢測量不升反跌

【KTSF 江良慧報導】

在美國，因為新型肺炎而死亡的人數突破17萬，單在過去18天，就有多2萬人不治，與此同時，醫學界就擔心，目前的檢測量不足，難以確定疫情真正的規模。

美國已經連續三個星期，每天都有超過1,000人因為新型肺炎死亡，然而更令人擔心的是，檢測數量不升反跌。

根據新型肺炎追踪計劃，目前每天的檢測數量比7月最後兩星期平均少68,000次，專家稱，可能是檢測疲勞，或是民眾覺得為何要測試，反正要等一個星期才有結果，都沒有用，不過病毒仍在社區廣泛傳播，仍未受控。

根據Johns Hopkins新型肺炎資源中心，截至上星期五為止，雖然測試減慢，但陽性率卻在過去一個星期在36個州都上升。

在加州，單星期日就有接近8,000宗新確診，加州7天陽性率接近7%，在伊利諾伊州，州長宣布與St. Louis接壤邊境地區一帶明天起實施新限制。

這個Metro East地區，8天平均陽性率超過8%，芝加哥市長Lori Lightfoot就警告，該市確診個案穩定上升，患者大都是18至29歲人士。

Lightfoot說：「我們要讓年輕人知道，他們對這病毒並非免疫。」

而當各地大中小學都在研究重開校園計劃的同時，有部分學校已經出現爆發。

白宮抗疫小組統籌Deborah Brix說：「若我們想一切正常，足球和學校，我們需要病毒社區傳播下降。」

在阿利桑拿州，有校區取消親自和網上授課，原因是有大批教職員缺席，San Tan Valley的J.O. Combs聯合校區表示，不知道何時會恢復授課。

在喬治亞州，Cherokee縣關閉第三間學校，因為有群組感染，Creekview高中有查過4分之1的學生要隔離檢疫。

Chapel Hill的北卡大學分校就報告有第4個群組感染，今次是在一個宿舍，在奧克拉荷馬州立大學，一個不在校園內的姐妹會，出現23宗確診後已被封閉。

在喬治亞州大學附近一個學生住宅區，這場聚會的照片被瘋傳，令人關注，因為看不到有人有戴口罩，而喬治亞州也沒有強制戴口罩命令。

對於學校爆發疫症，家有年幼子女的白宮高級顧問兼特朗普女婿Jard Kushner就表示不擔心：「我們絕對會把孩子送回學校，我這樣做並不會害怕。」

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