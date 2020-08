美國連續3周每天逾千人死於疫情 檢測量不升反跌

【KTSF 江良慧報導】

在美國,因為新型肺炎而死亡的人數突破17萬,單在過去18天,就有多2萬人不治,與此同時,醫學界就擔心,目前的檢測量不足,難以確定疫情真正的規模。

美國已經連續三個星期,每天都有超過1,000人因為新型肺炎死亡,然而更令人擔心的是,檢測數量不升反跌。

根據新型肺炎追踪計劃,目前每天的檢測數量比7月最後兩星期平均少68,000次,專家稱,可能是檢測疲勞,或是民眾覺得為何要測試,反正要等一個星期才有結果,都沒有用,不過病毒仍在社區廣泛傳播,仍未受控。

根據Johns Hopkins新型肺炎資源中心,截至上星期五為止,雖然測試減慢,但陽性率卻在過去一個星期在36個州都上升。

在加州,單星期日就有接近8,000宗新確診,加州7天陽性率接近7%,在伊利諾伊州,州長宣布與St. Louis接壤邊境地區一帶明天起實施新限制。

這個Metro East地區,8天平均陽性率超過8%,芝加哥市長Lori Lightfoot就警告,該市確診個案穩定上升,患者大都是18至29歲人士。

Lightfoot說:「我們要讓年輕人知道,他們對這病毒並非免疫。」

而當各地大中小學都在研究重開校園計劃的同時,有部分學校已經出現爆發。

白宮抗疫小組統籌Deborah Brix說:「若我們想一切正常,足球和學校,我們需要病毒社區傳播下降。」

在阿利桑拿州,有校區取消親自和網上授課,原因是有大批教職員缺席,San Tan Valley的J.O. Combs聯合校區表示,不知道何時會恢復授課。

在喬治亞州,Cherokee縣關閉第三間學校,因為有群組感染,Creekview高中有查過4分之1的學生要隔離檢疫。

Chapel Hill的北卡大學分校就報告有第4個群組感染,今次是在一個宿舍,在奧克拉荷馬州立大學,一個不在校園內的姐妹會,出現23宗確診後已被封閉。

在喬治亞州大學附近一個學生住宅區,這場聚會的照片被瘋傳,令人關注,因為看不到有人有戴口罩,而喬治亞州也沒有強制戴口罩命令。

對於學校爆發疫症,家有年幼子女的白宮高級顧問兼特朗普女婿Jard Kushner就表示不擔心:「我們絕對會把孩子送回學校,我這樣做並不會害怕。」

版權所有,不得轉載。