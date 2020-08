【有線新聞】

多國新型肺炎疫情持續,其中美國累計死亡人數突破17萬。

美國的確診人數仍是全球最高,至今逾540萬人染病。當局指,未能招募足夠數量的少數族裔人士參與疫苗臨床試驗,可能令疫苗延遲面世。

健康部門警告,若果民眾不跟從防疫指引,到秋季流感季節,疫情將進一步惡化。

法國則連續兩日單日確診人數超過3,000,計劃強制於辦公室戴口罩。

