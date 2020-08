雷暴在灣區多地引發山火 Napa縣居民緊急疏散

【KTSF】

新一輪的雷暴在灣區多處地區引發山火,Napa縣居民更因此要緊急疏散。

北灣Napa縣山火火場已經蔓延至2,400畝,大火最先發生在沿著Hennessey Ridge Road的區域,大約在St. Helena以東10英里外。

加州消防表示,山火導致附近民居要疏散,疏散區內總共有205間民居有著火的危險,周一早上另一輪雷暴經過Napa縣後,消防就接到報案,從空中可以看到高40英尺的火牆焚燒草叢和大樹。

Nichelini酒莊總裁Bill Narlock說:「昨晚很吵所以我知道很接近,我不肯定甚麼導致這山火,但我猜應該與閃電有關

沿著Lower Chiles Valley路,大火從山上燒向山下,在多處甚至越過公路,經過仔細研究火場後,加州消防開始從空中噴灑阻燃劑阻止大火蔓延,和保護附近建築物,該區內每間建築物都貼上白色的疏散標籤。

經歷2017年酒鄉大火後,很多屋主都不願意冒險,都在屋頂安裝了灑水器,在其中一個酒莊,莊主不願意離開這個有130年曆史的物業,包括原來業主居住的小木屋。

另外,在Berryessa Knoxville Road對開,也有另外一個被稱為Gamble山火的火場,在Brooks以西地區,火場面積暫時是375畝,完全未受控。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。