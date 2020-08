新型肺炎疫情下中醫師看診要注意什麼

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山的疫情有稍為好轉的跡象,中醫在疫情中看診有什麼要注意?

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示,藥材舖算是零售店,只要做好防疫措施,以及確保顧客在店內能保持社交距離,中藥店可以讓顧客入內購物。

至於中醫在藥店裡問診的問題,白醫生的意見是:「看診的話都要盡量,例如我們西醫一樣,盡量用電話問診,中醫如果可以用電話問診的話,把脈的話真的要小心,戴著口罩,如果戴口罩,做好措施,也是可能的。」

而推拿針灸等行業,因為病人與業者或針灸醫師有近距離接觸,而且過程需時較長,所以目前仍未獲准開業。

舊金山有8,053宗確診個案,累計69人死於新型肺炎,97人需要住院,舊金山仍然在州府監察名單,主要原因是什麼呢?

白醫生說:「其中一個例子就是住院人士,我們始終在紅色區裡頭,處於高界別狀態,希望可以減低至不在紅色區裡頭,州府才可以開始考慮,是否將我們這個縣在名單中剔除。」

在州府監察名單的縣,許多行業仍需關閉,包括個人服務行業,例如理髮店、按摩院、修甲店和健身室等。

而好消息是,舊金山的新型肺炎傳染指數近期下降至1以下,即是每一名確診者傳播病毒給他人的人數少於一個人,當局呼籲市民繼續居家抗疫,十歲或以上人士外出時需要戴口罩。

另外,舊金山聯合校區周一開課,學生都會遙距學習,白醫生建議家長留意孩童的上網時間,保持睡眠充足。

白醫生說:「小朋友睡眠不足,問題很大,因為小朋友成長和發育,其實他們生長最快的速度,是在睡眠的時候,對於成年人來說,睡覺是令自己復原很重要的時間,所以睡眠充足和質素好的睡眠很重要,千萬不要因為上網而耽誤這段重要的復原時間。」

