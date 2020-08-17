新型肺炎疫情下中醫師看診要注意什麼

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山的疫情有稍為好轉的跡象，中醫在疫情中看診有什麼要注意？

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示，藥材舖算是零售店，只要做好防疫措施，以及確保顧客在店內能保持社交距離，中藥店可以讓顧客入內購物。

至於中醫在藥店裡問診的問題，白醫生的意見是：「看診的話都要盡量，例如我們西醫一樣，盡量用電話問診，中醫如果可以用電話問診的話，把脈的話真的要小心，戴著口罩，如果戴口罩，做好措施，也是可能的。」

而推拿針灸等行業，因為病人與業者或針灸醫師有近距離接觸，而且過程需時較長，所以目前仍未獲准開業。

舊金山有8,053宗確診個案，累計69人死於新型肺炎，97人需要住院，舊金山仍然在州府監察名單，主要原因是什麼呢？

白醫生說：「其中一個例子就是住院人士，我們始終在紅色區裡頭，處於高界別狀態，希望可以減低至不在紅色區裡頭，州府才可以開始考慮，是否將我們這個縣在名單中剔除。」

在州府監察名單的縣，許多行業仍需關閉，包括個人服務行業，例如理髮店、按摩院、修甲店和健身室等。

而好消息是，舊金山的新型肺炎傳染指數近期下降至1以下，即是每一名確診者傳播病毒給他人的人數少於一個人，當局呼籲市民繼續居家抗疫，十歲或以上人士外出時需要戴口罩。

另外，舊金山聯合校區周一開課，學生都會遙距學習，白醫生建議家長留意孩童的上網時間，保持睡眠充足。

白醫生說：「小朋友睡眠不足，問題很大，因為小朋友成長和發育，其實他們生長最快的速度，是在睡眠的時候，對於成年人來說，睡覺是令自己復原很重要的時間，所以睡眠充足和質素好的睡眠很重要，千萬不要因為上網而耽誤這段重要的復原時間。」

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