舊金山華埠一棟散房,因為有住客確診感染新冠病毒,舊金山公共衛生局周五派人前往該散房,對那裡的住戶進行檢測。

舊金山公共衛生局確認,在Clay街700號路段一棟樓宇的散房,有超過一戶有人確診感染病毒。

新法例規定,要是散房出現有人確診,就必須在48小時之內通知住戶,並對所有要進行檢測的住戶給予檢測。

公共衛生局官員在周四連同安老自助處的官員到該散房傳達訊息,並分發口罩和消毒用品,周五已經對住戶進行檢測,目前還在等候檢測結果。

