加州電力供不應求 Santa Cruz縣不再列疫情監察名單

【KTSF 萬若全報導】

太平洋煤電公司(PG&E)周一下午發出警示,指由於酷熱天氣和耗電量大增,導致電力供不應求,操作輸電網的加州CAISO獨立系統運作機構,可能會要求PG&E由周一至周四,每天從下午3點至晚上10點期間實施分區停電,每次停電歷時1至2小時,加州州長紐森周一在例行記者會就談到熱浪侵襲加州導致的限電措施,另外在新冠疫情監察名單,僅有Santa Cruz縣被剔除。

由於氣溫酷熱,灣區部分城市在上周五無預警的停電,州長紐森說,電力供不應求,需求比加州電網負荷超出4,400兆瓦。

紐森說:「你無法控制天氣,但是你可以跟氣候相關事宜,我很清楚地說,我們疏於預測及因應電力不足,這是無法令人接受的,身為州長我負全責,我們負全責解決這個問題,向前看,不讓它再發生。」

這個周末紐森簽署了一項緊急聲明,釋放能源容量,以減少了分區停電。

紐森說:「我簽了緊急聲明,現階段特別直接轉換能源消耗,我們主要針對大型的能源用戶,我們轉向備用電源,讓他們在用電高峰期使用。」

所謂用電尖峰時間是在下午3點到晚上10點,用戶這段時間最好不要使用洗衣機、冷氣或是吃電量高的家庭電器,建議民眾註冊Flex Alert,得到最即時的電力資訊。

對於周末無預警的停電,導致企業、商家、民眾沒有事先做準備,對於在新冠疫情期間更是雪上加霜,紐森表示將會調查。

另外在新冠疫情方面,周日多增加了6,469宗,目前每天平均有13,000多個測試,6.5%確診率,過去14天,不論是住院或是深切治療部,比率都下降。

紐森公布監察名單又多了4個縣,合計41個縣,只有Santa Cruz從監察名單上剔除。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。