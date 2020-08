【KTSF】

特朗普總統的弟弟Robert Trump周六晚病逝,享年71歲。

特朗普證實,他的弟弟Robert Trump周六晚在曼克頓一間醫院病逝,終年71歲。

特朗普發聲明指,Robert不只是他的弟弟,亦是他最好的朋友,大家會很想念他,但有一天,他們會再見面。

根據CNN有線新聞網的報道,特朗普的弟弟因病住院幾個月,但未有說明是哪一種病。

特朗普周五曾經到醫院探望弟弟,不幸Robert Trump在周六病逝。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。