【有線新聞】

美國《新聞周刊》日前一篇評論文章,錯誤質疑民主黨副總統參選人賀錦麗的參選資格,《新聞周刊》編輯道歉。

《新聞周刊》沒有刪除文章,但總編輯及評論版編輯附上注文,為文章被利用作種族歧視及排外主義的工具致歉。

撰寫文章的律師質疑賀錦麗的父母是移民,她是否合資格參選,事實上賀錦麗1964年在加州出生,根據美國憲法符合參選資格。

特朗普總統再被問到有關問題時拒絕回應,稱無意深究,但稱讚撰文的律師優秀。

