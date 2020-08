【KTSF】

加州繼續受熱浪侵襲,州長紐森周一簽發緊急狀,容許某些能源使用者及供電機構使用後備能源,緩和酷熱天氣下的供電緊張狀況。

紐森與加州供電管理局(ISO)、加州能源委員會等機構會面後,紐森去信要求各機構就周末期間中斷用戶供電作出解釋,以及為何未能及早預測及防止停電情況發生。

加州供電局周日發出節約用電警示,適用全加州,有效期由周日至周三,當局呼籲民眾在這段期間,每日下午3時至晚上10時要節約用電。

