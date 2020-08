灣區捷運前董事會主席方以偉心臟病發離世

【KTSF】

灣區捷運前董事會主席方以偉(James Fang)周五早上因為心臟病發突然離世,享年59歲,他的家人表示,正幫方以偉安排身後事。

方以偉是已故僑領方大川與方李邦琴的長子,他從1990年開始,便獲選灣區捷運董事,在1998年和2004年,獲選成為董事會主席,他在董事會工作了24年,任職時間最長,他也是舊金山最後一位擔任民選公職的共和黨籍人士。

方以偉在舊金山出生,畢業於柏克萊加大和哈斯汀法學院,在90年代擔任過舊金山市長辦公室商貿主任,另外也曾經擔任過舊金山-上海姊妹城市委員會主席、華埠青年會YMCA的董事,以及亞裔新聞雜誌”AsianWeek”的主席。

方以偉在1995年與當時任中共上海市委書記黃菊的女兒黃凡結婚,黃菊後來成為中共中央政治局常委,以及中國國務院副總理。

