眾議院擬提早復會表決法案 阻郵政署削服務

美國眾議院計劃提早復會,爭取本周末立法禁止郵政署大選期間削減服務,確保有足夠資源處理大量郵寄選票。民主黨邀請新任郵政署長下周到國會作供,就「瘦身」政策解畫。

美國各州下月起陸續派發郵寄選票,郵政署早前警告不能保證所有選票可及時送達以供點算,民主黨極力反對。眾議院議長佩洛西去信同僚,提出本周稍後提早復會、表決法案,禁止郵政署削減資源,服務須維持相當於年初水平,預計周六投票。

參議院民主黨領袖舒默亦要求提早復會審議相關法案,兩院領袖又邀請新任郵政署長德喬伊與另一高層下周一到眾議院委員會作供,就郵遞延誤、白宮涉嫌干預署方決策接受質詢。

德喬伊是特朗普總統親信兼共和黨主要金主,6月上任以來力推節流措施,導致大量郵件積壓,反對一方質疑「瘦身」與特朗普有關。

特朗普多次批評郵寄投票助長舞弊,更承認拒絕向郵政署批出額外撥款是要阻止全民郵寄投票。

白宮幕僚長梅多斯替其解畫,強調總統無意干預一切合法投票程序,又稱白宮對撥款、支援選票派遞工作持開放態度,民主黨至少6名州檢察總長則擬入稟阻止特朗普政府大選前縮減郵政服務。

距離大選兩個多月,兩黨接下來兩周分別舉行黨代表大會,民主黨拜登本周四接受提名。

有線新聞網絡民調顯示,拜登領先優勢6月起持續收窄,最新與特朗普只相差4個百分點。

