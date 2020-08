「袁爸爸」袁弓夷接受本台專訪談香港局勢（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

香港網路政治評論員袁弓夷來美國遊說制裁中國共產黨官員,周五接受本台訪問談及香港局勢。

在網上有「袁爸爸」之稱的政治評論員袁弓夷形容,通過《港區國安法》是香港黑暗的一日,這條法例損害香港的法治。」

他認為如果不談美國內政,只論中美關係的話,如果拜登當選總統,未必能號召其他亞洲國家對中國政府施壓。

袁弓夷說:「拜登當選的話,基本上可以說他是親共的,就算國會說要對付共產黨,政府班子很容易會不執行法律。」

袁弓夷這次訪美進行遊說工作,過去幾星期在首都華盛頓,呼籲美國國會議員制裁更多損害香港自由的中國共產黨官員。

袁弓夷說:「好多時美國政府看漏眼,因政治考量,只是制裁某些人,其他的就放過,我們認為不可以,一定要提醒他們。」

他之後會去洛杉磯,然後回香港,他對於《港區國安法》都好擔心自己的言論會影響到他同他家人的安全,隨時會被拘捕。

袁弓夷說:「我有安全問題,但我覺得美國很強,可能你們不在華盛頓不了解,現在很多方面很大的行動正進行,我估計9月時就會見到比較大的行動。」

袁弓夷又表示,最希望是幫香港恢復97年之前的香港。

袁弓夷的女兒袁彌明是人民力量前主席,袁弓夷的兒媳則是新民黨立法會議員容海恩。

