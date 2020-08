【KTSF】

東灣Contra Costa縣Mount Diablo東北方爆發多場草叢野火,合稱為Deer Zone Fire,目前零受控,火場面積達1,161英畝。

當局於周日晚發出疏散令,Marsh Creek路及Morgan Territory路約6哩的住戶需要疏散,至周一早上仍然生效。

Cal Fire、Contra Costa縣消防局等消防機構已派出消防員,撲救多場草叢野火,起火原因估計是周日清晨的閃電。

周日晚,一名消防員在撲火時受傷,截至周一早上,沒有住屋被火勢波及。

