【有線新聞】

中國駐英大使劉曉明說,如果英國允許在當地建立「香港流亡議會」將會是大錯特錯。

劉曉明接受《環球時報》專訪,回應前立法會議員羅冠聰、前英國駐港總領事館職員鄭文傑等人提出組建「流亡議會」,指有關組織是以破壞一國兩制、分裂中國和推動「香港獨立」為目的的反華組織。

他說如果英國容許他們這樣做,將會嚴重違反尊重國家主權和領土完整的國際關係基本準則,為兩國關係製造新的嚴重障礙,呼籲英方不要挑戰中國主權,否則中方必將堅決反擊。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。